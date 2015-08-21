金属期市：期铜连跌第七周，因中国需求前景低迷

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦8月21日 - 期铜周五下挫，连跌第七周，因中国制造业数据疲弱引发全球市场保持警觉，且燃点对金属消费下降的担忧。
Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以近六年半来最快速度萎缩，因国内外需求下降。中国股市录得逾一个月来最大单周跌幅。
经济数据促使投资者在公债和黄金中避险，令全球股市可能录得今年迄今表现最差的一周，且美国原油可能创29年来最长跌势。
在金属方面，数据显示7月中国精炼铜进口攀升6%，不足以抵销对中国经济存在严重结构性问题的担忧。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.3%，报每吨5,055美元，但仍留守在心理关口5,000美元之上。期铜本周稍早曾触及六年低位4,976美元，自7月初以来均录得周线收低，且在今年迄今下跌约20%。
期铝 收低1.7%，报1,548美元，此前降至六年低位1,541美元。
除了中国数据不佳，周五公布的一份行业报告显示美国8月制造业活动扩张速度降至近两年来最低。
期镍 收低2%，报每吨10,200美元。
中国精炼镍进口环比增长超过一倍，铁镍合金进口环比增长两倍，但消息不足以抵销对中国不锈钢行业需求疲弱的担忧。
“印尼卢比贬值也降低镍矿生产成本，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi说。
期锡下滑2%，收报14,900美元。
期锌 收低2.7%，报1,767美元。期铅 收跌0.8%，报1,702美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)