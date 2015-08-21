金属期市：期铜连跌第七周，因中国需求前景低迷

路透伦敦8月21日 - 期铜周五下挫，连跌第七周，因中国制造业数据疲弱引发全球市场保持警觉，且燃点对金属消费下降的担忧。

Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以近六年半来最快速度萎缩，因国内外需求下降。中国股市录得逾一个月来最大单周跌幅。

经济数据促使投资者在公债和黄金中避险，令全球股市可能录得今年迄今表现最差的一周，且美国原油可能创29年来最长跌势。

在金属方面，数据显示7月中国精炼铜进口攀升6%，不足以抵销对中国经济存在严重结构性问题的担忧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.3%，报每吨5,055美元，但仍留守在心理关口5,000美元之上。期铜本周稍早曾触及六年低位4,976美元，自7月初以来均录得周线收低，且在今年迄今下跌约20%。

期铝 收低1.7%，报1,548美元，此前降至六年低位1,541美元。

除了中国数据不佳，周五公布的一份行业报告显示美国8月制造业活动扩张速度降至近两年来最低。

期镍 收低2%，报每吨10,200美元。

中国精炼镍进口环比增长超过一倍，铁镍合金进口环比增长两倍，但消息不足以抵销对中国不锈钢行业需求疲弱的担忧。

“印尼卢比贬值也降低镍矿生产成本，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi说。

期锡下滑2%，收报14,900美元。

期锌 收低2.7%，报1,767美元。期铅 收跌0.8%，报1,702美元。(完)

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