欧洲股市：录得近四年最大单日跌幅，因对中国经济的担忧加重

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数录得2011年11月来最大单日跌幅
* 8月中国制造业PMI数据令人担心中国经济体质
路透伦敦8月21日 - 欧洲股市周五录得近四年来最大单日跌幅，因对中国经济的担忧加重，打压全球市场。
许多投资者称他们对短期前景感到不安。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收低3.40%，报1,427.13点。
FTSEurofirst 300指数盘中跌至1月来最低水准，且录得2011年11月来表现最差的一日，当时曾录得3.44%的单日跌幅。该指数本周跌幅为2011年8月来最大。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 急跌3.2%。德股DAX指数 重挫3%，收报10,124.52点，较4月触及的纪录高位低接近20%。
全球投资者对最新出炉的中国经济数据保持警惕。Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以2009年以来最快速度萎缩，令对全球第二大经济体经济放缓的担忧加剧。
雅典股市 下跌2.5%，此前希腊总理齐普拉斯辞职，该国可能在9月提前举行大选。
英股富时100指数 下跌2.83%，报6,187.65点。法股CAC指数 收低3.19%，报4,630.99点，(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。