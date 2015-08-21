芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因担心中国需求和美国天气改善

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透芝加哥8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，和商品市场及股市一起下滑，交易商称，因担心全球经济的体质，特别是最大的大豆买家中国的经济状况。
本周美国中西部迎来急需的降雨，为大豆市场带来压力，燃点市场预期周一美国农业部(USDA)可能表示大豆生长状况改善。
指标CBOT-11月大豆 跌至9美元以下，收低17-3/4美分，报每蒲式耳8.89-1/2美元，但留守在本周稍早触及的合约低位8.88美元之上。
本周，大豆合约下跌27美分，或2.9%。
海关数据显示，7月中国进口巴西大豆较上年同期上升22.1%，至637万吨。
在CBOT收市后，Pro Farmer预计美国大豆产量为38.87亿蒲式耳，平均每英亩产量为46.5蒲式耳，两项数据均低于USDA的最新预估。Pro Farmer结束了为期四日的年度作物巡查活动。
12月豆粕合约 下跌4.1美元，报每短吨314.6美元。
12月豆油合约 下滑0.61美分，报27.67美分。
今日CBOT大豆预估成交量为218,583口，豆粕为91,406口，豆油为127,702口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)