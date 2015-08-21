芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因担心中国需求和美国天气改善

路透芝加哥8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，和商品市场及股市一起下滑，交易商称，因担心全球经济的体质，特别是最大的大豆买家中国的经济状况。

本周美国中西部迎来急需的降雨，为大豆市场带来压力，燃点市场预期周一美国农业部(USDA)可能表示大豆生长状况改善。

指标CBOT-11月大豆 跌至9美元以下，收低17-3/4美分，报每蒲式耳8.89-1/2美元，但留守在本周稍早触及的合约低位8.88美元之上。

本周，大豆合约下跌27美分，或2.9%。

海关数据显示，7月中国进口巴西大豆较上年同期上升22.1%，至637万吨。

在CBOT收市后，Pro Farmer预计美国大豆产量为38.87亿蒲式耳，平均每英亩产量为46.5蒲式耳，两项数据均低于USDA的最新预估。Pro Farmer结束了为期四日的年度作物巡查活动。

12月豆粕合约 下跌4.1美元，报每短吨314.6美元。

12月豆油合约 下滑0.61美分，报27.67美分。

今日CBOT大豆预估成交量为218,583口，豆粕为91,406口，豆油为127,702口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)