重温稿-美国债市：公债价格上涨，因股市大跌激发避险买需

* 公债上涨，因股市大跌

* 交易商降低对美联储下月升息的押注

* 财政部下周将标售900亿美元新债

路透纽约8月21日 - 美国公债价格周五上涨，因忧心忡忡的投资者纷纷撤出深跌的股市，在美债中避险，与此同时，交易商降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的押注。

美股收跌逾3%，因隔夜时段出炉的中国数据低迷，令人担心中国经济可能拖慢全球经济增长。

在场外交易市场，美国短期利率也走低，反映交易商进一步降低对联储下月结束零利率政策的预期。

自周三美联储公布7月会议记录后，美国公债价格一路上涨，因会议记录使原本预期联储会给出9月升息更明确信号的交易商失望。

“今日(债市走势)全因中国消息所致，股市信心也因此动摇。人们试图弄清楚，这波市场波动是会否促使美联储在9月按兵不动，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。

美国10年期公债 收益率尾盘报2.06%，低于周四尾盘的2.08%和一周前的2.20%。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他不同意市场对全球经济成长前景的看法，仍然支持美国升息。

投资者将密切关注美联储副主席费舍尔8月29日在怀俄明州杰克森霍尔的讲话，从中寻找美联储9月升息的线索。

将在下月公布的8月就业数据将很关键。

“9月升息仍然可能，但要等到就业报告公布后才能更好地判断，”加拿大丰业银行美国公债交易部主管Charles Comiskey说。

美国第二季国内生产总值(GDP)修正值将在下周四公布，接受路透访问的54位分析师预估中值为成长2.3%。

临近月末大型指数展期可能在下周支持公债市场，下周财政部将标售900亿美元新的附息债券，包括260亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (+03/32) 0.633

五年期公债 100-28/32 (+07/32) 1.441

10年期公债 99-17/32 (+09/32) 2.052

30年期公债 102-22/32 (+06/32) 2.744(完)

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