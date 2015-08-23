更新版 1-《全球汇市》美元下挫1%，因中国忧虑令人质疑美联储是否会在下月升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增文末汇率表格)
* 市场认为经济增长忧虑可能促使美联储推迟升息
* 欧元迫近1.14美元
* 美元指数降至6月低位
路透纽约8月21日 - 美元兑欧元和日圆周五下挫逾1%，因中国制造业数据非常疲弱，燃点对全球经济增长的忧虑，且令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的押注降温。
Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以六年半来最快速度萎缩，令投资者对全球第二大经济体经济放缓的担忧加重，且燃点股市和商品市场跌势。
市场预计美国经济稳健增长可能促使美联储最早在9月升息。不过，中国经济数据疲弱、商品价格下滑和美国通胀处于低位，令对美国短期内升息的预期减弱。
利率上升将推高消费者和企业借贷成本，或损及支出和经济成长。
根据Tullett Prebon提供的数据，一项反映美联储政策预期的指标隔夜指数掉期利率 显示，交易商目前预计美联储下月升息的机率为27%，低于周四的32%和一周前的48%，
欧元被用作买入较高风险但较高收益新兴市场货币的“融资”货币，投资者出脱这些交易且买回欧元，带动欧元轻松升至1.13美元之上。
欧元兑美元尾盘上涨1.05%，报1.1358美元，稍早曾触及6月22日来最高1.1375美元。
数据显示8月欧元区企业活动增长意外加速，短暂提振欧元，但大部份投资者认为中国市场波动和其他外在因素目前是更重要的推动因素。
美元指数 连跌第三日，尾盘下挫1%，至6月30日来最低水准。
美元兑日圆 降至六周最低，日内下滑1.10%，至122.28日圆。日圆是融资货币和较传统的避险货币。
“对美联储在9月16-17日下次政策会议上升息的预期减退，显示美元短期可能进一步下跌，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说，“不过，9月升息大门尚未完全关闭，应扶助限制美元跌幅。”
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1387 1.1241 +1.30 -5.87 1.2097
美元/日圆 122.01 123.38 -1.11 +1.95 119.68
欧元/日圆 138.90 138.65 +0.18 -4.05 144.77
美元/瑞郎 0.9466 0.9585 -1.24 -4.78 0.9941
英镑/美元 1.5695 1.5687 +0.05 +0.78 1.5573
美元/加元 1.3184 1.3087 +0.74 +13.48 1.1618
澳元/美元 0.7319 0.7336 -0.23 -10.39 0.8168
欧元/瑞郎 1.0772 1.0771 +0.01 -10.43 1.2026
欧元/英镑 0.7250 0.7162 +1.23 -6.51 0.7755
新西兰元/美元 0.6682 0.6626 +0.85 -14.30 0.7797
美元/挪威克朗 8.1892 8.2217 -0.40 +9.60 7.4720
欧元/挪威克朗 9.3312 9.2540 +0.83 +3.23 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3522 8.5160 -1.92 +7.14 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.5140 9.5750 -0.64 +0.48 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”