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市场报道 | 2015年 8月 22日 星期六 05:53 BJT

加拿大股市：下跌，本周跌幅为近三年最大

路透多伦多8月21日 - 加拿大主要股指周五下跌近2%，投资者出脱金融股和资源股，电信股是唯一收高的板块。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跌263.33点，或1.92%，收报13,473.67点。

该指数本周下跌5.6%，为2011年9月来最大周度跌幅。(完)

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