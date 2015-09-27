全球汇市：最近一周美元净多仓续降，连五周低于300亿美元--CFTC/路透

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透9月25日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元多仓，至去年7月底以来最低水准。
9月22日止当周，美元净多仓降至204.8亿美元，此前一周为209.7亿美元；这是短线投资者连续第二周减持美元仓位，亦为美元净多仓连续第五周低于300亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
在这段期间，美联储决定维持利率不变，令急切盼望升息的投资者感到失望。上周美联储的决定损及美元，鉴于加息时点的不确定性，美元近期前景也变得黯淡了一些。
本月迄今，美元指数 上涨了0.3%。
其他货币方面，英镑前景变化最大，仓位情况从前周的净空仓3,619口转变为净多仓1,267口。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂敦促央行升息，以防通胀率在未来两至三年内升至高于目标的水平。他是MPC中唯一投票赞成升息的委员。
9月英镑下跌了近1%，今年迄今已跌去2.4%。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 48,282 36,449
空头仓 71,960 63,263
净仓位 -23,678 -26,814
欧元(125,000欧元为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 63,526 63,416
空头仓位 144,559 147,618
净仓位 -81,033 -84,202
英镑(62,500英镑为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 45,001 43,206
空头仓位 43,734 46,825
净仓位 1,267 -3,619
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 13,722 19,039
空头仓位 15,598 15,257
净仓位 -1,876 3,782
加元(100,000加元为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 40,901 28,509
空头仓位 79,295 75,592
净仓位 -38,394 -47,083
澳元(100,000澳元为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 42,666 59,117
空头仓位 95,498 99,846
净仓位 -52,832 -40,729
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 22,990 22,462
空头仓位 26,519 24,556
净仓位 -3,529 -2,094(完)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同