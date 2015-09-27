汽车产业：排放丑闻曝光后，大众汽车新老板面临诸多难题

* 排放测试丑闻曝出前就已存在许多一触即发的问题

* 一些公司内部人士希望改变企业文化

* 新CEO需要应对丑闻对美国市场的影响

* 必须设法挺过中国市场的下行

路透德国沃尔夫斯堡9月25日 - 大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 知道，自己在美国柴油排放检测问题上作弊被抓后，仅靠换个新领导和公司全面整顿来善后，是远远不够的。

除了周五宣布的措施外，大众汽车高层、客户、投资者和员工对于未来会发生什么仍然难以预测。

62岁的大众汽车新任CEO穆勒(Matthias Mueller)面临一系列问题，这些问题在丑闻曝光前就隐隐显现，现在因为此事所引发的后果，可能变得更加棘手。穆勒之前为保时捷跑车业务的主管。

在这些问题中尤为突出的是大众品牌利润率下降，但当务之急还是收拾美国的烂摊子，美国丑闻对公司的潜在冲击堪比2010年BP漏油事故。

大众汽车一位要求匿名的管理人士表示，首先可能会在美国大张旗鼓地宣传，持续表明公司的悔过态度。

“谦卑将是这场游戏的主题，”他说。

效仿通用汽车 和新闻集团 曾采取的危机管理方式，大众汽车也聘请了一家美国律所为这场全面调查保驾护航。

这肯定会是一段漫长而艰辛的过程。

大众汽车面临来自公共部门和民间的多起诉讼、政府调查、索赔和召回费用，总计成本将超过事先拨备的65亿欧元(72.8亿美元)。

自美国当局披露该公司在尾气排放检测中作弊以来，大众汽车的股票市值已蒸发了230亿欧元，相当于30%。

位列大众汽车前20大股东的一家欧洲基金公司表示，美国事件的善后必须作为重中之重。

穆勒面临的另一大挑战是，必须要挺过中国市场的急剧下滑。直到最近，大众汽车在中国的丰厚获利在抵消欧洲业务不佳的影响时，都还是绰绰有余。