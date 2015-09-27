汽车产业：排放丑闻曝光后，大众汽车新老板面临诸多难题

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 排放测试丑闻曝出前就已存在许多一触即发的问题
* 一些公司内部人士希望改变企业文化
* 新CEO需要应对丑闻对美国市场的影响
* 必须设法挺过中国市场的下行
路透德国沃尔夫斯堡9月25日 - 大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 知道，自己在美国柴油排放检测问题上作弊被抓后，仅靠换个新领导和公司全面整顿来善后，是远远不够的。
除了周五宣布的措施外，大众汽车高层、客户、投资者和员工对于未来会发生什么仍然难以预测。
62岁的大众汽车新任CEO穆勒(Matthias Mueller)面临一系列问题，这些问题在丑闻曝光前就隐隐显现，现在因为此事所引发的后果，可能变得更加棘手。穆勒之前为保时捷跑车业务的主管。
在这些问题中尤为突出的是大众品牌利润率下降，但当务之急还是收拾美国的烂摊子，美国丑闻对公司的潜在冲击堪比2010年BP漏油事故。
大众汽车一位要求匿名的管理人士表示，首先可能会在美国大张旗鼓地宣传，持续表明公司的悔过态度。
“谦卑将是这场游戏的主题，”他说。
效仿通用汽车 和新闻集团 曾采取的危机管理方式，大众汽车也聘请了一家美国律所为这场全面调查保驾护航。
这肯定会是一段漫长而艰辛的过程。
大众汽车面临来自公共部门和民间的多起诉讼、政府调查、索赔和召回费用，总计成本将超过事先拨备的65亿欧元(72.8亿美元)。
自美国当局披露该公司在尾气排放检测中作弊以来，大众汽车的股票市值已蒸发了230亿欧元，相当于30%。
位列大众汽车前20大股东的一家欧洲基金公司表示，美国事件的善后必须作为重中之重。
穆勒面临的另一大挑战是，必须要挺过中国市场的急剧下滑。直到最近，大众汽车在中国的丰厚获利在抵消欧洲业务不佳的影响时，都还是绰绰有余。
许多公司内部人士正在呼吁改革企业文化。大众汽车前任CEO文德恩和前任董事长皮耶希在位时的集权式管理存在诸多弊端，不适合这个拥有12个品牌、在31个国家设有119家工厂的商业帝国。(完) (编译 白云; 审校 郑茵)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同