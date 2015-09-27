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亚洲 | 2015年 9月 27日 星期日 14:08 BJT

金砖国家：9月25日股汇市收盘纵览

路透9月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月25日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报789.15点，上涨0.44%。

中国股市：沪综指收跌1.6%，IPO重启传闻打击市场情绪

中国汇市：人民币随中间价收升，购汇增加及央行干预令成交放大

香港股市：小幅收涨，但主要股指周线仍下跌

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报44,831.460点，下跌1.02%。

巴西汇市：巴西雷亚尔在极度波动后大致持稳，因央行入市干预，安抚紧张不安的投资者。雷亚尔兑美元 收报3.9739/57雷亚尔，上日收报3.9901/14。

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南非股市：指标Top-40指数 收报44,963.24点，下跌0.22%；大盘综合指数 收报50,331.12点，下跌0.1%。

南非汇市：南非兰特基本持平，前一交易日创新低

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印度股汇市：周五因适逢当地假期休市

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报788.55点，上涨2.49%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报425.32点，上涨2.45%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.53，升值0.86%；卢布兑欧元 报73.448,升值0.99%。(完) (编译 郑茵 审校 白云)

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