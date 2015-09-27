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货币新闻 | 2015年 9月 27日 星期日 16:25 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货9月22日持仓报告(表)

路透9月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年9月22日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(688,550口)

172,843 155,291 123,216 343,690 334,929 639,749 613,436 48,801 75,114

较9月15日变动(未平仓合约：增加18,812口)

-286 9,219 7,296 11,998 1,322 19,008 17,837 -196 975

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.1 22.6 17.9 49.9 48.6 92.9 89.1 7.1 10.9

各类交易商数量(总计为593家)

154 189 182 158 185 417 480

(完) (整理 郑茵 审校 白云)

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