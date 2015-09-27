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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 06:50 BJT

****日韩经济指标预测--9月28日-10月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
    
    9月28日当周
    
    9月28日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    9月29日(二)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   10月         --            73
    2350 日本工业生产                              8月初值       +1.0%        -0.8%
             一个月预估值                                          --         +2.8%
             两个月预估值                                          --         -1.7%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      8月       +1.1%        +1.6% 
    
    9月30日(三)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      8月         --         -4.0%
             房屋开工(较上年同期)                                +7.8%        +7.4%
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                      8月       -2.0%        -3.3%
             工业生产(较上月)                                    -1.1%        -0.5%
             服务业产出(较前月)                                    --         +1.7%    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --     买超5,140
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --    卖超14,200
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数         第三季        正13         正15
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正20         正23
             央行短观小型制造业景气判断指数                        负2           零
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      正2          正4
             央行短观大型企业资本支出预估                        +8.7%        +9.3%
             央行短观小型企业资本支出预估                       -10.0%       -15.7%
    
    10月1日(四)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      9月初值      -10.0%       -14.9%
             进口(较上年同期)                                   -18.1%       -18.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --        顺差43
     --  韩国日经/Markit制造业PMI                      9月         --          47.9
    0135 日本日经制造业PMI                             9月         --          50.9
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月       +0.2%        +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.9%        +0.7%
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                        8月         --      盈余94.9
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  8月       +0.4%        -0.2%
             所有家庭支出(较前月)                                +0.5%        +0.6%
    2330 日本求才求职比                                8月        1.22         1.21
             失业率                                               3.3%         3.3%
    
    10月2日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    10月5日当周
    
    10月4日(日)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          9月         --       3,679.4
    
    10月5日(一)
    0130 日本加班工资                                  8月         --         +0.6%(完)

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