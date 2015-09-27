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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 07:29 BJT

****澳新经济指标预测--9月28日-10月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
       

    9月28日当周
    
    9月28日(一)
    暂无重要数据公布
    
    9月29日(二)
    2145 新西兰建筑许可                                 8月      --      +20.4%
    
    9月30日(三)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                         9月      --      -29.1%
                   企业自身活动指数                              --      +12.2%
    0130 澳洲建筑许可                                   8月    -2.0%      +4.2%
    0130 澳洲民间部门信贷                               8月    +0.5%      +0.6%
             房屋信贷                                            --       +0.6%
    
    9月30日-10月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                              9月      --        51.7
    
    10月1日(四)
    暂无重要数据公布 
    
    10月2日(五)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                           8月    +0.4%      -0.1%
    
    10月5日当周
    
    10月4-5日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                              9月      --       +0.1%
    
    10月5日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                            9月      --       +0.8%
                网路招聘广告                                              +1.0%
    (完)

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