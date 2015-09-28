版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 28日 星期一 10:00 BJT

《独家新闻》空客施压A320飞机项目供应商降价至少10%--消息

这包括重新审视公司的采购策略，其中可能包括关键部件双重采购来源：这个策略既是为了削减成本，也是为了降低增产情况下的部件供应短缺风险。

空中客车也在研究进一步改变业务模式，使航空公司在附件方面的选择更少。

另外还有一项将制造成本计入设计过程的长期计划，这是为了防止实际制造成本意外超支，这个工具称为“成本再设计”。

虽然空中客车已证实SCOPe+计划的存在，但计划细节尚未公开。

“该计划是空中客车通过提高运营效率和持续改善以提高竞争力的长期承诺的一部分，”一名发言人称。(完) (编译 许娜/王颖；审校 郑茵/徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐