《独家新闻》空客施压A320飞机项目供应商降价至少10%--消息

这包括重新审视公司的采购策略，其中可能包括关键部件双重采购来源：这个策略既是为了削减成本，也是为了降低增产情况下的部件供应短缺风险。

空中客车也在研究进一步改变业务模式，使航空公司在附件方面的选择更少。

另外还有一项将制造成本计入设计过程的长期计划，这是为了防止实际制造成本意外超支，这个工具称为“成本再设计”。

虽然空中客车已证实SCOPe+计划的存在，但计划细节尚未公开。