美国与加拿大经济指标预测--9月28日-10月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月28日当周
9月28日(一)
1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.4% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.3%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 +0.5% +0.5%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 9月 -- 负15.8
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +1.3%
9月29日(二)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.4% +0.7%
(较上年同期) -- +0.1%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +5.2% +5.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.8% +1.0%
1400 美国世企研消费者信心指数 9月 96.0 101.5
9月30日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 456.1
再融资指数 -- 1,833.0
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 9月 19.5 19.0
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.2% +0.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 54.4
10月1日(四)
1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 9月 -- 4.1186
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 -- 26.7
四周均值(万人) -- 27.175
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 -- 224.2
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 9月 -- 49.4
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 53.0
1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +0.7%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.6 51.1
投入物价分项指数 39.3 39.0
就业分项指数 50.8 51.2
新订单分项指数 -- 51.7
-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,750 1,781
10月2日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增20.3 增17.3
民间就业岗位(万个) 增19.5 增14.0
制造业就业岗位(万个) 持平 减1.7
政府部门就业岗位(万个) -- 增3.3
失业率 5.1% 5.1%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 700.2
1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -1.0% +0.4%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%
耐久财订单(较前月) 8月修正值 -- -2.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- 持平
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.2%
10月5日当周
10月5日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 55.3
服务业PMI -- 55.6
1400 美国就业趋势指标 10月 -- 128.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 58.0 59.0
企业活动指数 -- 63.9
就业指数 -- 56.0
新订单指数 -- 63.4
投入物价指数 -- 50.8
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 王兴亚；审校 白云)