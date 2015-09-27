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债券 | 2015年 9月 28日 星期一 07:48 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日          发行种类             宣布日         结算日
 09/28/2015      13周和26周期国库券   09/24/2015     10/01/2015
 09/29/2015      四周期国库券         09/28/2015     10/01/2015
 10/05/2015      13周和26周期国库券   10/01/2015     10/08/2015
 10/06/2015      三年期公债           10/01/2015     10/15/2015
 10/06/2015      四周期国库券         10/05/2015     10/08/2015
 10/07/2015      10年期公债           10/01/2015     10/15/2015
 10/08/2015      30年期公债           10/01/2015     10/15/2015
 10/13/2015      13周和26周期国库券   10/08/2015     10/15/2015
 10/14/2015      52周期国库券         10/08/2015     10/15/2015
 10/14/2015      四周期国库券         10/13/2015     10/15/2015
                                                     
 10/19/2015      13周和26周期国库券   10/15/2015     10/22/2015
                                                     
 10/20/2015      四周期国库券         10/19/2015     10/22/2015
 10/22/2015      30年期TIPS           10/15/2015     10/30/2015
                                                     
 10/26/2015      13周和26周期国库券   10/22/2015     10/29/2015
 10/27/2015      两年期公债           10/22/2015     11/02/2015
 10/27/2015      四周期国库券         10/26/2015     10/29/2015
 10/28/2015      两年期浮息公债       10/22/2015     11/02/2015
 10/28/2015      五年期公债           10/22/2015     11/02/2015
 10/29/2015      七年期公债           10/22/2015     11/02/2015
 11/02/2015      13周和26周期国库券   10/29/2015     11/05/2015
 11/03/2015      四周期国库券         11/02/2015     11/05/2015
 11/09/2015      三年期公债           11/04/2015     11/16/2015
 11/09/2015      13周和26周期国库券   11/05/2015     11/12/2015
 11/10/2015      52周期国库券         11/05/2015     11/12/2015
 11/10/2015      四周期国库券         11/09/2015     11/12/2015
 11/10/2015      10年期公债           11/04/2015     11/16/2015
 11/12/2015      30年期公债           11/04/2015     11/16/2015
 11/16/2015      13周和26周期国库券   11/12/2015     11/19/2015
 11/17/2015      四周期国库券         11/16/2015     11/19/2015
 11/19/2015      10年期TIPS           11/12/2015     11/30/2015
 11/23/2015      13周和26周期国库券   11/19/2015     11/27/2015
 11/23/2015      两年期公债           11/19/2015     11/30/2015
 11/24/2015      五年期公债           11/19/2015     11/30/2015
 11/24/2015      四周期国库券         11/23/2015     11/27/2015
 11/25/2015      两年期浮息公债       11/19/2015     11/27/2015
 11/25/2015      七年期公债           11/19/2015     11/30/2015
 11/30/2015      13周和26周期国库券   11/25/2015     12/03/2015
 12/01/2015      四周期国库券         11/30/2015     12/03/2015   
                                                     
                                                     
 12/07/2015      13周和26周期国库券   12/03/2015     12/10/2015   
                                                     
                                                     
 12/08/2015      52周期国库券         12/03/2015     12/10/2015   
                                                     
                                                     
 12/08/2015      三年期公债           12/03/2015     12/15/2015   
                                                     
                                                     
 12/08/2015      四周期国库券         12/07/2015     12/10/2015   
                                                     
                                                     
 12/09/2015      10年期公债           12/03/2015     12/15/2015   
                                                     
                                                     
 12/10/2015      30年期公债           12/03/2015     12/15/2015   
                                                     
                                                     
 12/14/2015      13周和26周期国库券   12/10/2015     12/17/2015   
                                                     
                                                     
 12/15/2015      四周期国库券         12/14/2015     12/17/2015   
                                                     
                                                     
 12/17/2015      五年期TIPS           12/10/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/21/2015      13周和26周期国库券   12/17/2015     12/24/2015   
                                                     
                                                     
 12/22/2015      四周期国库券         12/21/2015     12/24/2015   
                                                     
                                                     
 12/23/2015      两年期浮息公债       12/17/2015     12/28/2015   
                                                     
                                                     
 12/28/2015      13周和26周期国库券   12/24/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/28/2015      两年期公债           12/24/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/29/2015      五年期公债           12/24/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/29/2015      四周期国库券         12/28/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/30/2015      七年期公债           12/24/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 01/04/2016      13周和26周期国库券   12/31/2015     01/07/2016   
                                                     
                                                     
 01/05/2016      52周期国库券         12/31/2015     01/07/2016   
                                                     
                                                     
 01/05/2016      四周期国库券         01/04/2016     01/07/2016   
                                                     
                                                     
 01/11/2016      13周和26周期国库券   01/07/2016     01/14/2016   
                                                     
                                                     
 01/12/2016      三年期公债           01/07/2016     01/15/2016   
                                                     
                                                     
 01/12/2016      四周期国库券         01/11/2016     01/14/2016   
                                                     
                                                     
 01/13/2016      10年期公债           01/07/2016     01/15/2016   
                                                     
                                                     
 01/14/2016      30年期公债           01/07/2016     01/15/2016   
                                                     
                                                     
 01/19/2016      13周和26周期国库券   01/14/2016     01/21/2016   
                                                     
 01/20/2016      四周期国库券         01/19/2016     01/21/2016   
                                                     
 01/21/2016      10年期TIPS           01/14/2016     01/29/2016   
                                                     
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)
    
      
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王兴亚；审校 白云)

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