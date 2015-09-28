《中国报摘》--中国证券报9月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国家主席习近平出席并主持南南合作圆桌会，同广大发展中国家等领导人和国际组织负责人总结南南合作经验、共商合作发展大计。
* 其他:
--Wind数据显示，6月15日至今沪深两市共有1,310家上市公司获股东增持，累计增持股份98.52亿股，累计市值1,295.66亿元人民币。另外还有157家公司回购股份，回购金额上限493.36亿元。
--国务院日前批复同意环渤海地区合作发展纲要。纲要提出加快跨区域重大基础设施建设、加强生态环境保护联防联治、推进产业对接合作等多项内容。
--方正证券 称，公司现任董事，并兼任公司全资子公司民族证券名誉董事长赵大建失联。
--股指期货交易受到限制后，商品期货受宠。期货业协会数据显示，8月份成交量同比增长最快的是石油沥青，增幅5,462.55%，其次是甲醇期货，增幅2,746.74%。玉米、铁矿石、白糖、聚丙烯和油菜籽增幅也在200%-300%之间。
--宏大爆破 、星湖科技 、广弘控股 、广晟有色 等广东省属国企，先后因筹划重大事项停牌。显示广东国企改革正趁势而起。
--中国社会科学院金融研究所报告预计，下半年上市公司的毛利、核心利润和净利润无论同比还是环比都可能会进一步下降。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”