版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 08:29 BJT

《全球汇市》亚洲盘初波动不大，美元上扬之后进行盘整

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1207 1.1194 0.12 -7.36 1.2097

美元/日圆 120.29 120.55 -0.22 0.69 119.68

欧元/日圆 134.81 134.87 -0.04 -7.17 144.78

美元/瑞郎 0.9780 0.9784 -0.04 -1.62 0.9941

英镑/美元 1.5196 1.5181 0.10 -2.42 1.5573

美元/加元 1.3333 1.3335 -0.01 14.76 1.1618

澳元/美元 0.7012 0.7019 -0.10 -14.15 0.8168

新西兰元/美元 0.6363 0.6384 -0.33 -18.39 0.7797

澳元/日圆 84.350 84.640 -0.34 -13.69 97.750

新西兰元/日圆 76.540 76.960 -0.55 -18.14 93.310

英镑/日圆 182.79 182.99 -0.11 -1.64 186.38

澳元/新西兰元 1.1015 1.0991 0.22 5.22 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王颖/郑茵/许娜；审校 白云/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐