《全球主要国家债券发行预告》--9月28日-10月5日

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲

“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”