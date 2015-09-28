《新兴市场重要经济事件预告》--9月28日-10月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月28日(一)
孟买--印度财长杰特利与央行官员开会，讨论10月-3月发债日程。
孟买--印度财长杰特利在资本市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)与大宗商品监管机构Forward Markets Commission (FMC)合并仪式上发表讲话(0345)。
孟买--印度财长杰特利在印度银行业协会会议上发言(0700)。
马卡蒂市--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo在第二届东南亚国家联盟(ASEAN)固定收益峰会上发表讲话。
9月29日(二)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi致开幕词。
孟买--印度央行举行货币政策会议并宣布利率决议。
马卡蒂市--菲律宾央行总裁泰谭柯在当地固定收益、外汇和信托市场协会联合大会上发表演说(1030)。
9月30日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席由Council of Americas主办的全球经济政策和展望会谈(1430)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行会议，并将宣布利率决议(0700)。
曼谷--泰国央行公布经济预测(0030)。
曼谷--泰国央行将公布9月政策会议记录(0200)。
10月1日(四)
布拉格--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在德国央行筹办的2015年ESE Conference会议上发言，会议主题为“欧洲的金融监管--处于正轨吗？”(1110) 。
10月2日(五)
布拉格--捷克央行公布9月管理委员会会议的会议记录(0700)。
10月5日(一)
墨西哥城--墨西哥央行公布9月货币政策会议的会议记录(1400)。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(至10月6日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”