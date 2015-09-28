永安期货：中国期指持仓回升，观望气氛未减

上周期指继续演绎底部盘整走势，但周五期指出现破位下行之势，尾盘有明显跳水迹象，最终IF、IH及IC主力合约当周分别小幅下跌0.68%、1.13%及0.27%。基差方面，经过短暂的贴水修复之后，期指三个品种的负基差上周再度扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水114、52.4及321点。