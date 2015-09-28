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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 08:35 BJT

永安期货：中国期指持仓回升，观望气氛未减

以下内容节选自9月28日的《期货日报》：

上周期指继续演绎底部盘整走势，但周五期指出现破位下行之势，尾盘有明显跳水迹象，最终IF、IH及IC主力合约当周分别小幅下跌0.68%、1.13%及0.27%。基差方面，经过短暂的贴水修复之后，期指三个品种的负基差上周再度扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水114、52.4及321点。

主力持仓方面，虽然行情走势波澜不兴，但市场活跃度有所提升，IF、IH及IC期指多空前20名主力持仓均出现不同程度加仓。其中，IF多空主力持仓较前一周均有所增加，多头持仓再度回升至30000手附近，净空持仓减少608手，至2326手；IH净持仓转为净多138手，多空头持仓双双升至9000手之上；IC多头持仓水平依然略低于空头，多空持仓分别为5961手和6390手，净空持仓为429手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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