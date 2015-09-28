金瑞期货：黄金暂获支撑，多头进场意愿不强

受美联储可能推迟至2016年加息以及投资者对全球经济预期越发谨慎的影响，近两周国际金价自1100美元/盎司上下小幅反弹至1150美元/盎司附近，反映出部分投资者开始对潜在风险做出防范。笔者认为，随着美国近期经济数据表现强劲且耶伦在上周四就今年稍晚加息表态后，美联储加息推迟进而利好金价的逻辑已经遭到破坏，且从市场微观数据来看，主流投资者仍然看淡金价前景，预计金价后市反弹空间有限。

从COMEX持仓看，自2013年之后，金价变动和CFTC非商业空头持仓的关联性明显高于和非商业多头持仓的关联性，阶段性的空头削减仓位是导致金价上涨的最关键因素。8月以来，非商业空头持仓减少22%至120955手，而非商业多头持仓则减少1.5%至182080手，且持仓明显少于7月底金价处于年内最低位时的多头持仓数量。最大的黄金ETF基金SPDR的持仓量自9月11日以来也仅增加了5.96吨。从持仓数据可以看出，多头持仓和黄金ETF没有同步跟上，金价本轮上涨仍是空头回补行情，而在主流投资者普遍看淡金价的背景下，多头进场意愿并不强烈。(完)