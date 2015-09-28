中国证券：证监会约束私募债以大拆小套利，阿里“招财宝”模式受限--报载

路透上海9月28日 - 21世纪经济报道周一报导，中国证监会清理整顿各类交易场所办公室日前已向地方各级政府金融办下发了监管函，对区域性股权市场与互联网平台合作销售企业私募债行为及其相关操作进行约束。

报导并指出，证监会看来，上述业务存在涉嫌违反私募产品投资者人数上限、违反投资者适当性管理、增信机构风险集中度较高、跨省发行等四大问题；这或意味着，以阿里招财宝为代表的互联网平台与区域股交开展私募债“拆分、转让”合作的业务将受到限制。 “将私募债拆分为多期进行销售，销售的实质上仍是一个产品，从实际情况看，多期投资者人数相加大多超过了200人，存在变向突破私募债发行的人数限制问题。”证监会整顿办表示。

证监会整顿办指出，有关区域股交和招财宝平台均没有对认购人是否为合格投资者进行实质性审查，适当性管理要求未能有效落实；而且私募债的增信机构主要由少数几家机构承担，风险集中度较高，难以有效防范应对发行人的违约风险，而且部分发行人募集金额较大，与自身实力严重不匹配。

证监会整顿办同时指出，此外，相当部分私募债的发行人是负责备案管理的区域股交所在省市以外的企业，将来如果发行人不能还本付息，容易出现风险处置责任不清晰，投资者利益难以得到保障的问题。

事实上，区域股交+互联网平台拆分转让的私募债销售模式，曾在今年多家区域股交市场上演。采取类似操作的典型代表，正是阿里巴巴旗下的招财宝平台。

报导还援引证监会整顿办提出清理措施：要求各地方金融办对前述情况密切关注，并采取现场检查或非现场检查等措施；并对区域股交与招财宝等互联网平台合作开展私募债销售过程中的不规范行为进行整顿、查处。