期货日报：大连棕榈油期货静待利多逐渐发酵

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月28日的《期货日报》：
6月以来，受世界经济不景气、国际原油价格不断下行以及棕榈油自身供应过剩的影响，国内棕榈油期价开启了下行通道。进入9月后，价格开始了振荡构造区间底部走势。我们认为，前期的利空局面开始发生转变，且经过连续下跌，泡沫逐渐挤出，利多因素开始进入发酵期。
棕榈油经过连续下跌，基本面上的利空因素进入9月后期开始逐渐扭转，预期四季度棕榈油有望出现一波上涨行情。基于宏观层面的诸多不确定性以及原油市场未出现实质性的反弹，棕榈油上涨空间暂不宜过度乐观。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”