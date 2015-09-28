期货日报：大连棕榈油期货静待利多逐渐发酵

以下内容节选自9月28日的《期货日报》：

6月以来，受世界经济不景气、国际原油价格不断下行以及棕榈油自身供应过剩的影响，国内棕榈油期价开启了下行通道。进入9月后，价格开始了振荡构造区间底部走势。我们认为，前期的利空局面开始发生转变，且经过连续下跌，泡沫逐渐挤出，利多因素开始进入发酵期。

棕榈油经过连续下跌，基本面上的利空因素进入9月后期开始逐渐扭转，预期四季度棕榈油有望出现一波上涨行情。基于宏观层面的诸多不确定性以及原油市场未出现实质性的反弹，棕榈油上涨空间暂不宜过度乐观。(完)

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