《中国重要政经日程》--9月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
9/28（周一）
--第五次中欧经贸高层对话将于9月28日在北京举行。国务院副总理马凯与欧盟委员会副主席卡泰宁将共同主持对话。中欧双方将重点就落实第十七次中欧领导人会晤经贸共识、加强中欧投资合作进行讨论。
==========================近期重要政经日程==========================
9/29（周二）
*--由中国社会科学院城市发展与环境研究所、社会科学文献出版社主办的2015年中国城市发展高峰论坛暨《城市蓝皮书No.8》发布会上午9:00召开。
9/30（周三）
*--国务院台湾事务办公室上午10:00在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。
10/20日（周二）
--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”