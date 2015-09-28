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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 08:38 BJT

《中国重要政经日程》--9月28日

==========================今日重要政经日程==========================

9/28（周一）

--第五次中欧经贸高层对话将于9月28日在北京举行。国务院副总理马凯与欧盟委员会副主席卡泰宁将共同主持对话。中欧双方将重点就落实第十七次中欧领导人会晤经贸共识、加强中欧投资合作进行讨论。

==========================近期重要政经日程==========================

9/29（周二）

*--由中国社会科学院城市发展与环境研究所、社会科学文献出版社主办的2015年中国城市发展高峰论坛暨《城市蓝皮书No.8》发布会上午9:00召开。

9/30（周三）

*--国务院台湾事务办公室上午10:00在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙；审校 林高丽)

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