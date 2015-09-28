期货日报：上期有色金属指数继续寻底，嘉能可抛库存成为波动主因

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月28日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数（IMCI）大跌3.12%，最终报收于2225.77点。周初，持续发酵的嘉能可事件率先对锌造成冲击，并带动有色板块集体跳水，周中指数一度逼近上线以来的低点。最终，成分商品全线下跌，铜、铝、锌、铅、镍、锡分别跌4.2%、1.5%、4.23%、0.23%、1.01%和2.29%。
在美元加息延后、中国传统旺季到来的背景下，嘉能可抛库自救的“黑天鹅”打破了市场对于供给收缩、需求回稳的再平衡美梦，IMCI也从近两月的高点跳水。
鉴于嘉能可的较大头寸分别为锌、锡、镍、铜，与指数成分商品高度重合，因此短期内嘉能可事件将是影响IMCI波动的主要因素。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”