期货日报：上期有色金属指数继续寻底，嘉能可抛库存成为波动主因

以下内容节选自9月28日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数（IMCI）大跌3.12%，最终报收于2225.77点。周初，持续发酵的嘉能可事件率先对锌造成冲击，并带动有色板块集体跳水，周中指数一度逼近上线以来的低点。最终，成分商品全线下跌，铜、铝、锌、铅、镍、锡分别跌4.2%、1.5%、4.23%、0.23%、1.01%和2.29%。

在美元加息延后、中国传统旺季到来的背景下，嘉能可抛库自救的“黑天鹅”打破了市场对于供给收缩、需求回稳的再平衡美梦，IMCI也从近两月的高点跳水。

鉴于嘉能可的较大头寸分别为锌、锡、镍、铜，与指数成分商品高度重合，因此短期内嘉能可事件将是影响IMCI波动的主要因素。(完)

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