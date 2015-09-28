广州期货：多空角力，大连豆类期货合约价格进退两难

以下内容节选自9月28日的《期货日报》：

美豆当前处于上下两难状态，短期收割压力没有释放，但过低的价格也会引发惜售而减少供给。国内消费情况正常，玉米预期价格下跌，将拖累未来豆粕在饲料消费中的比例，但近期而言国内消费仍是处于较好状态。

如果后期原油价格走势稳定，来自食用油脂市场的基本面因素或将发挥重要作用。不过，目前来看，整体油脂市场相对供应过剩的情况依然存在，而目前厄尔尼诺现象对东南亚地区产量的影响并不如之前预期的那样会使得供给显着减少。

豆粕主力合约1601短期波动区间在2650—2750元/吨。中期看在2550—2800元/吨之间波动。油脂方面，豆油和棕榈油的波动空间受原油影响振荡区间要大于豆粕。豆油1601合约在未来3—4周内，波动区间在5180—5510元/吨，棕榈油的波动区间在4100—4600元/吨。(完)

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