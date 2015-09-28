《中国报摘》--其他报纸重要消息9月28日

**上海证券报**

--停牌约四个月的金浦钛业 公告，拟以不低于7.54元人民币/股的价格，非公开发行至多5.31亿股，募资不超过40亿元，进军供应链管理、融资租赁、商业保理领域。

**证券时报**

--多位信托公司人士表示，日前收到合作券商函件，主要内容是在9月30日之前停止为伞形产品提供外部信息系统接入服务。一位信托公司证券信托业务负责人称，各券商清理时限不一样，但总体来说9月30日依然是伞形信托大限。

--万达集团与云南省签署战略合作协议，未来四年该集团将在云南投资950亿元，新建19个万达广场和1个文旅项目。

**第一财经日报**

--日前深圳发布通知，将全市普通住房价格标准将平均上调28%，从而扩大享受普通住房税收优惠的政策范围。该政策将于10月1日执行。

**21世纪经济报 道**

--万科 日前发行一期五年固息债，票面利率仅3.50%，创同类房企发债利率新低。多位市场人士表示，个别房企发债利率偏低，存在银行与其私下利益交换，房企可以通过在公开市场压低利率，进而获得与其他融资渠道的谈判筹码。

--据悉，证监会清理整顿各类交易场所办公室日前向地方政府金融办下发通知，要求加强对区域性股权市场与互联网平台合作销售企业私募债行为进行监管。或意味着以阿里招财宝为代表的互联网平台与区域股交开展私募债“拆分、转让”合作的业务将受到限制。

--近日华泰证券 、广发证券 和中信证券 等多家券商称，暂停使用第三方客户端交易软件，要求投资者使用开户券商的交易软件进行下单。(完)