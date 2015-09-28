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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 09:02 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆交投清淡，关注欧元/美元走势

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* 欧元/日圆在东京交易时段几无变动，交投范围在134.70-90

* 交投清淡稀少，平静市况可能持续到周三

* 小时图上一目均衡基准线134.76附近存在一定支撑，下方支撑在134.05-51云区

* 小时图上一目均衡转换线134.93存在阻力，上方阻力在200小时移动均线135.19

* 日线图阻力位在200日移动均线所在的135.23，一目均衡转换线135.29和一目均衡基准线135.59

(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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