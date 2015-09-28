《汇市简讯》欧元/日圆交投清淡，关注欧元/美元走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元/日圆在东京交易时段几无变动，交投范围在134.70-90
* 交投清淡稀少，平静市况可能持续到周三
* 小时图上一目均衡基准线134.76附近存在一定支撑，下方支撑在134.05-51云区
* 小时图上一目均衡转换线134.93存在阻力，上方阻力在200小时移动均线135.19
* 日线图阻力位在200日移动均线所在的135.23，一目均衡转换线135.29和一目均衡基准线135.59
(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”