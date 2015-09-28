《路透晚报》--9月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：8月工业企业利润同比降8.8%，创2011年有记录以来最大降幅

中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点，其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。另据统计局回复路透，8月利润创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅。

--中国经济：发改委批复隆黄等三个铁路项目，总投资逾千亿元

中国国家发改委日前批复新建隆黄铁路叙永至毕节段、徐州至淮安至盐城铁路两项目的可行性研究报告，以及新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段项目的核准，总投资超过1,000亿元人民币。

--中国国企：前八月利润降幅扩至6.6%，地方国企利润5月来首降--财政部

中国财政部周一公布，今年前八个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降6.6%，为15,507.4亿元人民币，降幅较1-7月的2.3%明显扩大，而地方国有企业利润自今年5月以来首次下降。

--中国央行：与格鲁吉亚央行签署双边本币互换框架协议

中国人民银行行长周小川出席第34届中黑巴行长会并与格鲁吉亚央行签署双边本币互换框架协议。

【金融】

--《焦点》基金公司发出新警示，中国政府干预行为构成重大风险

基金公司日前针对中国投资产品发出新警示。这样一来，如果中国监管当局再出重拳干预金融市场惊呆全球投资者，他们需要承担的法律责任就会小一些。

--《焦点》西方交易所寻求与中国合作，无视短期震荡看重长期增长

按照教科书对市场崩溃的定义，中国市场今年的情形恰好符合：价格剧烈波动、数万亿(兆)美元市值蒸发、新股发行暂停以及打击所谓的“恶意做空”。然而，为了在相对成熟和饱和的国内市场之外寻求增长，西方股票交易所似乎并未被这种情形吓破胆。他们纷纷寻求与中国合作，但由于新兴市场正在努力应对大宗商品价格下跌、政治丑闻以及危机后廉价信贷时代可能终结，西方交易所的努力可能要很多年之后才会获得回报。

【固定收益】

--《焦点》中国交易所信用债火爆引发泡沫化之争，流动性变局是最大忧虑

中国房企龙头万科所发五年期固息债，利率比肩国开行同期债券。随着信用利差的极度萎缩，充裕流动性作为本轮信用债向好的重要推手，其未来变化成为关注焦点。若政策导向或股市走向发生变化，信用债将要承担与现有火爆行情同等甚至更大的反向作用力。

--中国公开市场：一级交易商本周逆回购需求申报仍为14天期，下周为七天期

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周和下周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限仍包括14天和28天；而因国庆假期因素，本周逆回购需求申报仍为14天期，下周则恢复为七天期。

--中国货币市场：主要回购利率波动不大，供给宽裕节前资金面料维持平静

中国银行间市场周一主要回购利率波动不大。季末及国庆节长假将至，但市场流动性波澜不惊，大行供给宽裕，节前资金面料将维持平静。

--中国债市动态：现券续向暖国债期货亦走强，基金等机构买气略盛

中国银行间债市周一现券继续向暖，国债期货同步走升。交易员表示，季末资金无恙，经济基本面疲弱等仍对债市存支撑，相较之下，基金等机构买气稍明显，带动现券收益率走低近1-3个基点。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创一周新高，与离岸价差不足200点子抑制套利动能

人民币兑美元即期周一早盘随中间价反弹至一周高点。交易员称，因国庆假期临近，早盘有效波动点并不大，半日成交量亦萎缩；但购汇需求仍较多，央行仍需适时出手维稳，不过其亦无意大幅推高人民币，区间横盘格局料延续。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，长假将至投资者无心恋战

中国股市沪综指周一收市小涨，但A股成交创下逾10个月新低。分析师指出，虽然新股重启传言被否，但消息面也没有振奋人心的利好，且国庆长假将至，相当多投资者无心恋战，大盘缩量盘整，中小盘股较为活跃。

--中国证券：下半年上市公司净利同比和环比均可能进一步下降--报告

中国社会科学院金融研究所最新报告指出，上半年，受国际经济复苏不确定性增大和国内经济增速下调的双重影响，上市公司总体营业收入和净利润“双降”，幅度均为近年罕有，预计下半年盈利低迷的趋势仍将持续，净利同比和环比均可能进一步下降。

--中国证券：证监会约束私募债以大拆小套利，阿里“招财宝”模式受限--报载

21世纪经济报道周一报导，中国证监会清理整顿各类交易场所办公室日前已向地方各级政府金融办下发了监管函，对区域性股权市场与互联网平台合作销售企业私募债行为及其相关操作进行约束。

--中国个股：方正证券确认董事赵大建已失联，此前有媒体称其被调查

在国内媒体稍早报导方正证券董事赵大建及其秘书被公安人员带走调查后，方正证券周一公告称，其接到全资子公司民族证券报告，自上周二起方正证券董事兼民族证券名誉董事长赵大建已无法被联系到。

--企业并购：鸿海考虑以至多17亿美元收购夏普LCD业务多数股权--报导

据日本每日新闻报导，台湾鸿海精密正在考虑收购日本夏普亏损的液晶显示器(LCD)业务多数股权，收购价为至多2,000亿日圆(17亿美元)。报导未说明消息来源。

--中国企业：滴滴快的投资印度最大打车软件Ola，国际化布局加速

除了在中国本土市场与美国Uber激烈竞争外，中国最大移动交通平台--滴滴快的正加快国际化布局，最新举措就是战略投资印度最大打车服务商Ola。

--中国个股：光线传媒称其参与投资的电影《港囧》三天票房约6.8亿元