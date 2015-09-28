芝加哥期市：小麦期货跳涨至一个月高位，受益于黑海产量担忧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米期货 跌0.2%至每蒲式耳3.88-1/4美元，昨日曾上涨2%。
美国农业部周五称，出口商报告他们向中国新出售了26万吨在2015/16销售年度交货的大豆。
中国进口商周四在爱荷华州得梅因举行的签约仪式上签署了协议，将总计购买1,318万吨美国大豆，价值约为53亿美元。
分析师和预测人士称，干旱天气正威胁2016年乌克兰和俄罗斯的谷物收割，这两大黑海小麦出口国目前正在播种冬小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 510.75 3.00 +0.59% +2.71% 491.81 67
CBOT玉米 388.25 -0.75 -0.19% +1.77% 377.98 65
CBOT大豆 887.25 -2.00 -0.22% +2.22% 880.68 56
CBOT稻米 $13.24 -$0.03 -0.23% +1.73% $12.40 76
美国原油 $45.36 -$0.34 -0.74% +1.00% $44.18 51
汇率
欧元/美元 $1.120 $0.000 +0.02% -0.29%
美元/澳元 0.703 0.001 +0.10% +0.04%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG (编译 许娜/白云; 审校 王丽鑫/许娜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。