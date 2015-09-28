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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 10:07 BJT

澳新汇市：澳新货币走势乏力，因投资者风险偏好不高

此前美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最近一周汇市投机客减持美元多仓。 该数据给上述货币带来些许安慰。

“杠杆基金持有的澳元净空仓增加，为五周来首次增多，”澳新银行在报告中称，“其所持有的新西兰元净空仓也增加，而前一周为减少。”

但投机客依然十分不看好澳元。

新西兰元兑美元 持稳于0.6382美元，上周累计跌0.5%。新西兰元依然位于本月迄今的区间0.6244-0.6458美元。

新西兰元8月跌破0.62美元，为六年来首次。

交易商称，投资者风险偏好或取决于中国股市如何表现，随着中国长达一周的国庆节假日临近，市场可能表现动荡。(完)

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