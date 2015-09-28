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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 09:58 BJT

澳洲经济指标总览--9月28日

经济指标              时段      最新值      前月(季)值   下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   10月6日
 商品及服务收支(亿澳元)                    7月         逆差24.6   逆差30.50         
     出口(较前月)                                           +2%         +3%         
     进口(较前月)                                          持平         +4%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             10月2日
       (较前月)                            7月            -0.1%       +0.6%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                            10月15日
 就业人口(较前月变动,万人)                 8月            +1.74       +3.85         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +1.15       +1.24         
                                                                             
 失业率                                                    6.2%        6.3%         
 就业参与率                                               65.0%       65.1%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                            10月28日
 总体CPI(较前季)                          第二季          +0.7%       +0.2%         
     (较上年同期)                                         +1.5%       +1.3%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.6%       +0.7%         
     (较上年同期)                                         +2.2%       +2.3%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.5%       +0.8%         
     (较上年同期)                                         +2.4%       +2.5%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                               10月29日
 进口物价(较前季)                         第二季          +1.4%       -0.2%         
 出口物价(较前季)                                         -4.4%       -0.8%         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                               12月1日
 经常帐收支                               第二季     赤字190.33     赤字107         
 商品与服务贸易收支                                   逆差96.41   逆差37.01         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            12月2日
     (较前季)                             第二季          +0.2%       +0.9%  
     (较上年同期)                                         +2.0%       +2.3%  
 (完)

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