更正-日本股市：日经指数早盘走低，投资者在关键数据公布前维持避险

(更正：因英文原文有误，更正第五段经济数据公布日期)

路透东京9月28日 - 日本股市日经指数周一早盘中走低，因投资者对上周五的涨势了结获利，并且在本周稍后一连串关键经济数据公布前，投资者继续避险。

股票除息因素也对市场造成打压。一些公司在9月30日关闭上半年度账簿，上周五是投资者可以买入这些公司股票从而获得年中分红资格的最后一个交易日。

股市通常在除息后下跌，仅该因素料令日经指数周一下跌约110点，但最后有可能还会下跌更多。

日经指数 早盘下滑1.0%或173.87点，报17,706.64，上周五收高1.8%。

分析师称，投资者将谨慎以待本周稍后日本和海外将公布的经济数据。其中包括日本周三将公布的工业生产数据，周四日本央行的企业信心调查和中国的财新制造业调查，以及周五的美国就业数据。

“在这些关键数据揭晓之前，投资者将不会建立很大的仓位，因此本周交投料方向不明，成交可能稀少，”大和证券分析师Takuya Takahashi说道。“如果这些数据好于预期，那么下周市场将可能开始回升。”

东证股价指数 下滑0.2%，报1,450.67，JPX-日经400指数 跌0.3%，报13,002.93。(完)

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