企业并购：鸿海考虑以至多17亿美元收购夏普LCD业务多数股权--报导

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月28日 - 据日本每日新闻报导，台湾鸿海精密 正在考虑收购日本夏普 亏损的液晶显示器(LCD)业务多数股权，收购价为至多2,000亿日圆(17亿美元)。报导未说明消息来源。
报导称，鸿海精密计划请iPhone生产商苹果投资数亿美元，资助该交易。苹果既是鸿海精密的客户，也是夏普的客户。
夏普对此不予置评。目前尚未立即联系上鸿海精密管理人士置评。苹果日本子公司一管理人士称，目前还不能马上找到人发表评论。
夏普早盘收市涨1.4%，日经指数 则跌1.1%。
日本经济新闻9月21日报导称，鸿海提出收购日本夏普旗下处境不佳的液晶显示器(LCD)业务，并计划向美国苹果融资。 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”