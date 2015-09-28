全球铝业：中国新大气污染防治法或将削减铝生产所需关键原料供应

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透墨尔本9月25日 - 新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》将于2016年1月1日起生效执行，铝生产过程中一种关键给料的供应可能遭到削减，从而推高铝行业的生产成本。目前由于铝价跌至数年低点附近，该行业已经备受打压。
修订法还对石油焦(petroleum coke)的使用采取更加严格的标准。石油焦是原油冶炼时产生的副产品，是全球铝行业广泛使用的一种关键原料。
由于高硫石油焦不再能够使用，全球铝生产企业将不得不竞争有限的低硫原料供应，从而提升成本，加速产能关闭以及拉低铝业巨头的股价，比如美铝 、挪威海德鲁(Norsk Hydro) 和俄铝 。
伦敦金属交易所(LME)期铝 在上个月触及每吨1,506美元的六年低点，目前交投于每吨1,577美元附近，不到2008年大宗商品荣景时期所及峰值的一半。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”