国际油市：欧洲汽油产量较高炼厂料受益于大众汽车排放丑闻

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦9月25日 - 假如一度风光的汽油再度受到青睐，那么福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 的柴油车排放测试丑闻对欧洲一些境遇不佳的炼油厂来说，也许算是个意外之喜。
大众汽车在美国曝出柴油车排放测试作弊丑闻，这或将扭转一些汽油产量较高的炼厂命运。据咨询机构Wood Mackenzie的数据显示，Valero 在威尔士彭布罗克(Pembroke)的炼厂日产量就达到220,000桶，其中49.4%为汽油；艾克森美孚 (Exxon Mobil) 在英国南部福利(Fawley)炼厂的日产量达到273,000桶，其中41.6%为汽油。
“如果欧洲...更多地使用汽油作为动力，对我们来说真是太好了，因为这样我们就需要少出口点产品，”欧洲最大炼油商--法国道达尔(Total) 的财务长Patrick de la Chevardiere本周表示。
“对沿海炼油商的好处就是，可以增加在本地市场的产品销售，卖个高价，而其剩下的产品也可以在出口市场卖个好价钱，”Wood Mackenzie的研究主管Jonathan Leitch称。
欧盟石油消费量及炼油产能产量图表：link.reuters.com/vec75w (完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。