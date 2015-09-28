国际油市：欧洲汽油产量较高炼厂料受益于大众汽车排放丑闻

路透伦敦9月25日 - 假如一度风光的汽油再度受到青睐，那么福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 的柴油车排放测试丑闻对欧洲一些境遇不佳的炼油厂来说，也许算是个意外之喜。

大众汽车在美国曝出柴油车排放测试作弊丑闻，这或将扭转一些汽油产量较高的炼厂命运。据咨询机构Wood Mackenzie的数据显示，Valero 在威尔士彭布罗克(Pembroke)的炼厂日产量就达到220,000桶，其中49.4%为汽油；艾克森美孚 (Exxon Mobil) 在英国南部福利(Fawley)炼厂的日产量达到273,000桶，其中41.6%为汽油。

“如果欧洲...更多地使用汽油作为动力，对我们来说真是太好了，因为这样我们就需要少出口点产品，”欧洲最大炼油商--法国道达尔(Total) 的财务长Patrick de la Chevardiere本周表示。

“对沿海炼油商的好处就是，可以增加在本地市场的产品销售，卖个高价，而其剩下的产品也可以在出口市场卖个好价钱，”Wood Mackenzie的研究主管Jonathan Leitch称。

欧盟石油消费量及炼油产能产量图表：link.reuters.com/vec75w (完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)