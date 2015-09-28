《汇市简讯》美元指数在亚洲市场呈十字星，温和看多格局确立

* 美元指数在亚洲时段呈现十字星，一如周四和周五--走势以整理为主

* 亚洲市场呈现避险心态--标普股指期货跌0.3%，10年期美国公债收益率降2个基点至2.14%

* 温和看多型态确立--稍早触及的96.08低点和纽约时段高位96.70为初步支撑位和阻力位