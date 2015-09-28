《汇市简讯》美元指数在亚洲市场呈十字星，温和看多格局确立

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元指数在亚洲时段呈现十字星，一如周四和周五--走势以整理为主
* 亚洲市场呈现避险心态--标普股指期货跌0.3%，10年期美国公债收益率降2个基点至2.14%
* 本地区股市皆走软，日经指数跌1.1%，沪综指跌0.25%，澳洲股市持平
* 美元指数20日移动均线波林格区间扩大，动量指标呈中性，五日、10日和20日均线上移
* 温和看多型态确立--稍早触及的96.08低点和纽约时段高位96.70为初步支撑位和阻力位
* 相关技术图表请点选： (link.reuters.com/pyc75w)
(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”