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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 11:44 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场呈十字星，温和看多格局确立

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* 美元指数在亚洲时段呈现十字星，一如周四和周五--走势以整理为主

* 亚洲市场呈现避险心态--标普股指期货跌0.3%，10年期美国公债收益率降2个基点至2.14%

* 本地区股市皆走软，日经指数跌1.1%，沪综指跌0.25%，澳洲股市持平

* 美元指数20日移动均线波林格区间扩大，动量指标呈中性，五日、10日和20日均线上移

* 温和看多型态确立--稍早触及的96.08低点和纽约时段高位96.70为初步支撑位和阻力位

* 相关技术图表请点选： (link.reuters.com/pyc75w)

(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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