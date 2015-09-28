中国货币市场：主要回购利率波动不大，供给宽裕节前资金面料维持平静

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月28日 - 中国银行间市场周一主要回购利率 波动不大。季末及国庆节长假将至，但市场流动性波澜不惊，大行供给宽裕，节前资金面料将维持平静。
交易员并指出，目前跨月资金需求仍在，成交依旧主要集中在14天品种上；不过由于供给充足，加权利率反而稍有回落。
“宽松，估计(节前)就这么宽松了，明天应该还会做(14天期逆回购)的，”华东一银行交易员称。
她并谈到，多数机构此前已提前储备了跨月资金，长假前最后几个交易日资金需求应该不会有爆发式增长，而且市场对央行维稳流动性的信心普遍充足。
业内人士透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周和下周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限仍包括14天和28天；而因国庆假期因素，本周逆回购需求申报仍为14天期，下周则恢复为七天期。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8852 1.8759 +0.93
七天 2.3300 2.3763 -4.63
14天 2.7177 2.7262 -0.85
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8000 2.6150 +18.50
七天 3.1350 2.8300 +30.50
14天 2.1550 1.8650 +29.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8900 1.8800 +1.00
七天 2.3500 2.3700 -2.00
14天 2.7500 2.7400 +1.00
Shibor
其中:隔夜 1.9100 1.9070 +0.30
七天 2.4310 2.4470 -1.60
三个月 3.1520 3.1530 -0.10
----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”