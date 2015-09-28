中国汇市：人民币早盘创一周新高，与离岸价差不足200点子抑制套利动能

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘随中间价创一周新高
* 有效波动点不大，交投兴趣不高成交萎缩
* 两地价差收窄至不足200点子，抑制套利动能
* 国庆假期临近，人民币料延续横盘格局
路透上海9月28日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价反弹至一周高点。交易员称，因国庆假期临近，早盘有效波动点并不大，半日成交量亦萎缩；但购汇需求仍较多，央行仍需适时出手维稳，不过其亦无意大幅推高人民币，区间横盘格局料延续。
他们并指出，早间离岸CNH 继续反弹，盘中汇价升破6.39元关口，亦创一周新高，与在岸价差缩至不足200个点子，抑制套利动能。而在岸若进一步巩固横盘走势，两地价差仍有收窄空间。
“假期临近了，购汇需求还是有一些，如果央妈不在，（美元/人民币）会被买上去的；但是市场价格波动不大，大家兴趣不高，成交也还好，我感觉还是不会出方向。”一中资行交易员表示。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.3696元，上日收报6.3744元。今日人民币兑美元中间价 报6.3729元，上日中间价为6.3785元。人民币兑美元即期成交额 为83.82亿美元，上日半日为134亿美元。
全球汇市方面，全球主要货币周一开盘波动不大， 澳元和新西兰元上涨乏力，周末期间消息面相对淡静；如果未来数据强化今年升息的预期，美元有上涨潜力。
中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3693。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.593元, 上日尾盘为6.5935元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3886/6.3892元, 上一交易日尾盘报6.3978元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”