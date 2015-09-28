中国汇市：人民币早盘创一周新高，与离岸价差不足200点子抑制套利动能

* 人民币早盘随中间价创一周新高

* 有效波动点不大，交投兴趣不高成交萎缩

* 两地价差收窄至不足200点子，抑制套利动能

* 国庆假期临近，人民币料延续横盘格局

路透上海9月28日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价反弹至一周高点。交易员称，因国庆假期临近，早盘有效波动点并不大，半日成交量亦萎缩；但购汇需求仍较多，央行仍需适时出手维稳，不过其亦无意大幅推高人民币，区间横盘格局料延续。

他们并指出，早间离岸CNH 继续反弹，盘中汇价升破6.39元关口，亦创一周新高，与在岸价差缩至不足200个点子，抑制套利动能。而在岸若进一步巩固横盘走势，两地价差仍有收窄空间。

“假期临近了，购汇需求还是有一些，如果央妈不在，（美元/人民币）会被买上去的；但是市场价格波动不大，大家兴趣不高，成交也还好，我感觉还是不会出方向。”一中资行交易员表示。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.3696元，上日收报6.3744元。今日人民币兑美元中间价 报6.3729元，上日中间价为6.3785元。人民币兑美元即期成交额 为83.82亿美元，上日半日为134亿美元。

全球汇市方面，全球主要货币周一开盘波动不大， 澳元和新西兰元上涨乏力，周末期间消息面相对淡静；如果未来数据强化今年升息的预期，美元有上涨潜力。

中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3693。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.593元, 上日尾盘为6.5935元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3886/6.3892元, 上一交易日尾盘报6.3978元。