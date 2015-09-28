中国债市动态：现券续向暖国债期货亦走强，基金等机构买气略盛

路透上海9月28日 - 中国银行间债市周一现券继续向暖，国债期货同步走升。交易员表示，季末资金无恙，经济基本面疲弱等仍对债市存支撑，相较之下，基金等机构买气稍明显，带动现券收益率走低近1-3个基点。

他们并表示，政策面近期仍无无明显突破，短期预计债市收益率震荡下行的趋势还将持续。

“基金在买，不过他们的需求也是分个券的，时有时没有，加上这周也没供给，收益率就下了点。”上海一银行交易员表示，从盘面成交来看，早间国债表现略甚。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7425%/3.7376%，上日尾盘为3.7575%/3.7550%。剩余期限近5年的国债150011最新报价 为3.11%/3.08%，上日尾盘为3.14%/3.12%。

华北另一银行交易员表示，季末资金持续宽松，股市仍旧震荡偏弱均对市场存在支撑，不过也有机构在堵一下9月数据和未来的政策。此外，IRS亦微幅走低，但是七天回购近期走势不稳定，致大幅下行的动力不大。

国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点，其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。另据统计局回复路透，8月利润创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅。

国泰君安证券研究所10月债市投资策略认为，市场在目前的收益率位置，心态开始显得谨慎，越是犹豫不决，越是说明债券市场并未有太强的一致预期，债券市场的牛市仍然会持续，债券市场的潜在配置力量仍未释放完毕，投资者需要坚持到行情加速上涨的时刻，坚持就是胜利。