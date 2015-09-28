路透调查：中国9月官方制造业PMI料继续持于荣枯线之下，经济增长仍偏弱

* 调查数据： reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI

* 公布项: 中国9月官方制造业PMI

* 公布时间: 10月1日(周四)约9:00

* 路透预估中值：49.6 预估区间: 49.3~50

路透北京9月28日 - 路透综合29家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计接近上月水准，持续位于50这一荣枯线下方，显示中国经济增长依然偏弱，制造业仍较疲软。

据路透调查，9月官方制造业PMI预计在49.6，稍低于前值49.7，该指数自6月起逐月下滑。

上海证券首席宏观分析师胡月晓称，数据将体现中国经济稳中偏弱的格局。他称，中国PMI调研对象都是大中企业，受益于政策会更多一些，表现会比财新的高一些，他对该数据的预测在49.8。

“确实经济下行压力比较大，所以认为还在荣枯分水岭下方。总的判断是经济确实不太行，但大幅下滑也不太可能，一个是政策在支撑，二是短期看，房地产市场量价也都在齐升。”他说。

方正证券首席宏观研究顾问苏剑和宏观经济分析师杨为敩指出，目前，中国经济运行的总体态势依然偏弱，“三大需求”的增速对经济的拉动效应疲态持续；股票市场自7月份开始整体出现明显的下滑，“救市”资金的进入对货币环境造成的冲击十分明显，促使人民币信贷和M2增速显着提升，形成货币条件的“虚假”扩张。

“鉴于目前的经济形势和货币政策环境，预计整体经济短期内仍将延续低位运行。9月份（第三季度）GDP 增长率或将在6.9%左右，略低于二季度。”他们在报告中指出。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_______________________2015年___________________ _________________2014年_____________

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 PMI(%) -- 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低47，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。 财新制造业PMI终值将于10月1日公布。

面对外界对中国经济增速放缓疑虑的加剧，中国官员和学者们近日密集发声，力证中国经济平稳向好，中国有条件有能力实现年初确定7%的GDP增长目标。

国务院总理李克强此前表示，现在中国经济的走势是缓中趋稳、稳中向好，但稳中有难。经济仍处在合理区间，不会出现硬着陆，一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对。创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，而且中国有相当的金融总量，关键是如何引导资金流向实体经济。

进入下半年来，中国政府稳增长政策继续加码，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长；财政支出进一步加快，提高债务置换额度；货币政策上，央行也在8月底推出利率和准备金率双降。