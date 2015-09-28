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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 06:41 BJT

****澳新经济指标预测--9月29日-10月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月28日当周

9月29日(二)

2145 新西兰建筑许可 8月 -- +20.4%

9月30日(三)

0000 新西兰NBNZ企业展望指数 9月 -- -29.1%

企业自身活动指数 -- +12.2%

0130 澳洲建筑许可 8月 -2.0% +4.2%

0130 澳洲民间部门信贷 8月 +0.5% +0.6%

房屋信贷 -- +0.6%

9月30日-10月1日

2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 51.7

10月1日(四)

暂无重要数据公布

10月2日(五)

0130 澳洲零售销售(较上月) 8月 +0.4% -0.1%

10月4日(日)

2230 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 55.6

10月5日当周

10月4-5日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 -- +0.1%

10月5日(一)

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +0.8%

网路招聘广告 +1.0%

10月6日(二)

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 逆差24.6

商品/服务进口(较前月) -- 持平

商品/服务出口(较前月) -- +2.0%

0330 澳洲央行利率决定 10月 -- 2.00%

2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 53.8 (完)

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