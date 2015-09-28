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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--9月29日-10月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月28日当周

9月29日(二)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 -- 73

2350 日本工业生产 8月初值 +1.0% -0.8%

一个月预估值 -- +2.8%

两个月预估值 -- -1.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 +1.1% +1.6%

9月30日(三)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- -4.0%

房屋开工(较上年同期) +7.8% +7.4%

2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -2.0% -3.3%

工业生产(较上月) -1.1% -0.5%

服务业产出(较前月) -- +1.7%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,140

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超14,200

2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正13 正15

央行短观大型非制造业景气判断指数 正20 正23

央行短观小型制造业景气判断指数 负2 零

央行短观小型非制造业景气判断指数 正2 正4

央行短观大型企业资本支出预估 +8.7% +9.3%

央行短观小型企业资本支出预估 -10.0% -15.7%

10月1日(四)

0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -10.0% -14.9%

进口(较上年同期) -18.1% -18.3%

贸易收支(亿美元) -- 顺差43

-- 韩国日经/Markit制造业PMI 9月 -- 47.9

0135 日本日经制造业PMI 9月 -- 50.9

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.9% +0.7%

2300 韩国经常账收支(亿美元) 8月 -- 盈余94.9

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +0.4% -0.2%

所有家庭支出(较前月) +0.5% +0.6%

2330 日本求才求职比 8月 1.22 1.21

失业率 3.3% 3.3%

10月2日(五)

暂无重要数据公布。

10月5日当周

10月4日(日)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,679.4

10月5日(一)

0130 日本加班工资 8月 -- +0.6%

10月6日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,442(完)

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