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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 12:34 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月28日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
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 *中银香港       10            3       周二簿记建档    固息金融债   9/29-9/30
 *汇丰香港       10            3       周二簿记建档    固息金融债   9/29-10/8  
  国开行     *6.7亿美元        3  浮息，3M Libor+100bp 境内美元债   9/22-9/29
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     10/12 
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     10/26 
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     11/4 
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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