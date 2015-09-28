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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 13:00 BJT

《全球汇市》美元小跌，关注中国PMI和美国非农就业数据

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1184 1.1194 -0.09 -7.55 1.2097

美元/日圆 120.29 120.55 -0.22 0.69 119.68

欧元/日圆 134.53 134.87 -0.25 -7.36 144.78

美元/瑞郎 0.9796 0.9784 0.12 -1.46 0.9941

英镑/美元 1.5202 1.5181 0.14 -2.38 1.5573

美元/加元 1.3320 1.3335 -0.11 14.65 1.1618

澳元/美元 0.7019 0.7019 0.00 -14.07 0.8168

新西兰元/美元 0.6390 0.6384 0.09 -18.05 0.7797

澳元/日圆 84.430 84.640 -0.25 -13.61 97.750

新西兰元/日圆 76.870 76.960 -0.12 -17.79 93.310

英镑/日圆 182.86 182.99 -0.07 -1.60 186.38

澳元/新西兰元 1.0981 1.0991 -0.09 4.89 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/于春红/孙茉莉/刘秀红；审校 徐文焰/王丽鑫/郑茵)

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