中国企业：滴滴快的投资印度最大打车软件Ola，国际化布局加速

路透上海9月28日 - 除了在中国本土市场与美国Uber激烈竞争外，中国最大移动交通平台--滴滴快的正加快国际化布局，最新举措就是战略投资印度最大打车服务商Ola。

滴滴快的周一宣布，滴滴快的将与新加坡政府投资公司GIC 、软银 、Tiger Global等国际知名投资者一起，参与Ola的最新一轮融资，以支持Ola在印度市场推进积极的扩张战略。

Ola成立于2011年，目前占据印度超过八成的市场份额。Ola为用户提供在线打车服务，用户可以通过网站、手机APP等进行打出租车、租赁车及机动三轮车服务，其32万辆车构成的服务网络覆盖100多个城市，提供包括英语和印度语在内的九种语言。

今年8月，滴滴快的投资东南亚最大打车应用Grabtaxi。9月中旬，滴滴快的战略投资Uber在美国本土的竞争对手、美国排名第二的出行共享公司Lyft。

滴滴快的9月中宣布，完成30亿美元的融资，投资方包括资本国际私募基金(Capital International Private Equity Fund)等多家全球知名投资者和中国财富主权基金中投公司 等，阿里巴巴 、腾讯 、淡马锡、高都资本(Coatue Management)等现有股东也都追加了投资。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)