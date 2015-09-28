中国个股：光线传媒称其参与投资的电影《港囧》三天票房约6.8亿元

路透上海9月28日 - 中国北京光线传媒股份有限公司 周一午间公告称，其参与投资及发行的影片《港囧》自上周五(25日)起中国大陆公映。据不完全统计，截止周日(27日)24点，大陆地区三天票房约6.8亿元人民币，成为目前华语片最快突破6亿元票房的电影。

公告称，光线传媒就该影片取得的财务收入，将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算；公司将在三季报中披露该影片的相关财务数据。

由中国知名影星徐峥担任编剧、导演及主演的这部影片，被外界寄予厚望，有媒体预计其票房收入可能突破20亿元。而徐峥此前自编自导自演的《泰囧》在2012年末至2013年初获得12.67亿元票房，一度摘得华语片历史票房冠军。