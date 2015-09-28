《路透晚报》--9月28日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.3%，投资者在重要数据公布前保持谨慎

日股周一收跌，因投资者在股市周五上涨后获利回吐，同时也在等待日本、中国和美国本周将公布的重要经济数据。日经指数收盘跌1.3%至17,645.11点，回吐了周五的大部分涨幅。该指数周五上涨1.8%。东证股价指数跌1%至1,438.67点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，长假将至投资者无心恋战

沪综指收市小涨，但A股成交创下逾10个月新低。分析师指出，虽然新股重启传言被否，但消息面也没有振奋人心的利好，且国庆长假将至，相当多投资者无心恋战，大盘缩量盘整，中小盘股较为活跃。沪综指收报3,100.756点，涨8.409点或0.27%，上证A股今日成交1,662亿元人民币，较上日2,486亿元减逾三成，为2014年11月20日（1,507亿元）以来的最低水平。

--香港股市因假期休市。

--汇市：美元指数微涨，受美联储年内升息预期支撑

美元兑一篮子货币向五周高点回升，投资者静待本周中国关键的制造业调查和美国就业数据出炉，以确认美联储今年将升息的押注。美元指数上涨0.2%至96.328，略低于周五高点96.70。欧元兑美元跌0.2%至1.1174美元。

--国际油市：油价下跌，因全球经济增长放缓

油价下跌，尽管美国钻井活动连续第四周下降，分析师指出经济增长前景差是油价下跌的主要原因。0832GMT，布兰特原油期货报每桶48.21美元，下跌0.39美元；美国原油期货下跌0.34美元至每桶45.36美元。8月底以来，原油期货合约如今已经下跌超过10%。

--全球金市：金价续跌，受美国利率前景拖累

黄金连续第二日下跌，受围绕美联储今年可能升息的担忧拖累。美国本周将公布关键就业报告。0832GMT，现货金下跌至每盎司1,136.80美元。黄金上周五跌0.7%，因此前美联储主席叶伦称仍可能在今年内升息。现货铂金下跌至922.99美元。

--金属期市：伦敦期铜小升，中国国庆假日前交投清淡

伦敦期铜在清淡交投中小升，但依旧保持在一个月低点附近，头号铜消费国中国本周将迎来假日，交投料将进一步转淡。从周四起中国休市，而美国第三季公司获利数据预计将显示企业状况不佳，有可能将铜价带入下行走势。0833GMT时，LME三个月期铜微涨0.06%，至每吨5,026美元。上海期交所铜价跌1.5%，至每吨38,310元人民币(6,016.02美元)。