《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广东惠州 6 1 12 10/8簿记建档 农业银行 AA+ 10/9 10/10 平海发电厂(一期) ======================================================================================= *广东惠州 6 1 12 10/8簿记建档 农业银行 AA+ 10/9 10/10 平海发电厂(二期) ======================================================================================= *山东宏桥 30 10 12 10/8簿记建档 招商银行 AA+ 10/9 10/10 新型材料 ======================================================================================= 英特集团 5 5 3 9/28-29簿记 中信银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================= 中信国安集团 54 20 12 9/29簿记建档 中信证券 AA+ 9/30 10/8

农业银行 ======================================================================================= 天津市旅游控股 6 3 12 9/29簿记建档 渤海银行 AA 9/30 10/8 集团 ======================================================================================= 上海华信 20 20 12 9/30簿记建档 国开行 AA+ 10/8 10/9 国际集团 ======================================================================================= 海航旅游集团 10 5 12 9/30簿记建档 国开行 AA 10/8 10/9 ======================================================================================= 康美药业 45 25 12 10/8簿记建档 交通银行 AA+ 10/9 10/10 ======================================================================================= 华联综超 7 7 12 10/8-9簿记 北京银行 AA 10/10 10/12 ======================================================================================= 大连远东 3.5 3.5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA- 10/12 10/13 企业集团 中信建投证券 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *连云港 7 7 5 10/10簿记建档 广发银行 AA 10/12 10/13 港口集团 ======================================================================================= *淮安交通控股 10 5 3+2 10/12簿记建档 光大证券 AA 10/13 10/14

光大银行

(第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 锦州华信 20 4 5+2 9/28簿记建档 光大证券 AA 9/29 9/30 资产经营 光大银行

(第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 扬州城建 20 10 5 9/28-29簿记 招商银行 AA+ 9/30 10/8 国有资产控股 兴业银行 ======================================================================================= 中信国安集团 58 22 3 9/29簿记建档 中信证券 AA+ 9/30 10/8

农业银行 ======================================================================================= 绵阳市 14.9 14.9 5 9/29簿记建档 渤海银行 AA 9/30 10/8 投资控股 ======================================================================================= 中国华阳 16 8 5 9/29簿记建档 国开行 AA 9/30 10/8 经贸集团 (附设第3年末投资人回售选择权) 中信银行 ======================================================================================= 重庆市江北嘴 6 6 永续 10/9簿记建档 国泰君安证券 AA+ 10/12 10/13 中央商务区投资集团 (每5年重置一次利率) 交通银行 ======================================================================================= 中国石油 200 200 5 10/9簿记建档 农业银行 AAA 10/12 10/13

建设银行 ======================================================================================= 新华联 10 10 3 10/9-10簿记 中信银行 AA 10/12 10/13

(新华联控股担保) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)