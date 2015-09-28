英国经济：技术劳工短缺依旧严重，或妨碍未来经济增长--调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
尽管失业率已降至金融危机前的水平，薪资在经历数年停滞后也开始回升，但Hays警告称，除非政府很快采取措施，否则技能缺乏将带来问题。
“英国增长前景比过去很长一段时间都好，但雇主在寻找他们需要的人才时却面临更大的挑战，”Hays的执行长Alistair Cox说。
“这只能意味着，整个英国面临的生产率挑战将变得更加严峻。”
Cox还称，加强培训、从国外吸引具备高等技能的工人、增加技术投资是部分解决办法。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 张明钧/白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。