英国经济：技术劳工短缺依旧严重，或妨碍未来经济增长--调查

尽管失业率已降至金融危机前的水平，薪资在经历数年停滞后也开始回升，但Hays警告称，除非政府很快采取措施，否则技能缺乏将带来问题。

“英国增长前景比过去很长一段时间都好，但雇主在寻找他们需要的人才时却面临更大的挑战，”Hays的执行长Alistair Cox说。

“这只能意味着，整个英国面临的生产率挑战将变得更加严峻。”

Cox还称，加强培训、从国外吸引具备高等技能的工人、增加技术投资是部分解决办法。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 张明钧/白云)